Ristoratori e chef chiedono regole per poter riaprire in sicurezza (Di martedì 28 aprile 2020) Take away e delivery concessi, sale ancora chiuse per la degustazione nei locali. A 12 ore dalla doccia fredda, molti Ristoratori sono ancora storditi dalle notizie date da Conte in conferenza stampa. La prevista riapertura, che sembrava probabile per il 18 maggio, è slittata invece all’1 giugno. Uno dei settori più colpiti è proprio questo, e rischia di pagare la cifra più pesante per le scelte sbagliate da altri. riaprire il primo giugno non è un’opzione, è un suicidio: a detta di moltissimi rappresentanti del settore, questo ritardo può solo accrescere le perdite e costringere molte realtà a fare i conti con un bilancio che non tornerà mai in pareggio. Le telefonate che annunciano le prime chiusure sono sempre di più, e fanno sempre più male: perché questo settore è uno dei traini ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 aprile 2020) Take away e delivery concessi, sale ancora chiuse per la degustazione nei locali. A 12 ore dalla doccia fredda, moltisono ancora storditi dalle notizie date da Conte in conferenza stampa. La prevista riapertura, che sembrava probabile per il 18 maggio, è slittata invece all’1 giugno. Uno dei settori più colpiti è proprio questo, e rischia di pagare la cifra più pesante per le scelte sbagliate da altri.il primo giugno non è un’opzione, è un suicidio: a detta di moltissimi rappresentanti del settore, questo ritardo può solo accrescere le perdite e costringere molte realtà a fare i conti con un bilancio che non tornerà mai in pareggio. Le telefonate che annunciano le prime chiusure sono sempre di più, e fanno sempre più male: perché questo settore è uno dei traini ...

chef_icaro : RT @RadioSavana: I ristoratori hanno deciso: #ScioperoFiscale in atto fino al 31 dicembre 2020. Bollette si, tasse no. Ottima iniziativa. #… - WineNewsIt : #Ristorazione in #crisi: per ripartire servono regole certe, e veri sostegni economici. A WineNews la visione, le c… - NadiaToppino : Ecco la nuova idea per il modello F24 per la prossima dichiarazione dei redditi. Lo dedichiamo a tutti i nostri am… - infoitcultura : In viaggio per scoprire il futuro della ristorazione attraverso le opinioni e le idee di chef e ristoratori di Tori… - lavocediasti : In viaggio per scoprire il futuro della ristorazione attraverso le opinioni e le idee di chef e ristoratori di Tori… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratori chef Ristoratori e chef chiedono regole per poter riaprire in sicurezza Linkiesta.it Coronavirus: ristoratori Abruzzo, ‘con passi giusti torneremo migliorati’

Bisogna parlare di una sola ristorazione. Percorrendo i passi giusti torneremo migliorati sotto il segno del comfort e della salute. Queste considerazioni nascono dal fatto che un dibattito, fin tropp ...

Dalla cena della Juve al catering d’asporto

La Full Moon Eventi dà cibo e strutture per eventi privati Nasce il servizio “A casa tua” per ricominciare a lavorare ...

Bisogna parlare di una sola ristorazione. Percorrendo i passi giusti torneremo migliorati sotto il segno del comfort e della salute. Queste considerazioni nascono dal fatto che un dibattito, fin tropp ...La Full Moon Eventi dà cibo e strutture per eventi privati Nasce il servizio “A casa tua” per ricominciare a lavorare ...