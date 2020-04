Ripresa Serie A, la Lega tuona: «Basta con i rinvii» (Di martedì 28 aprile 2020) Tira aria di tempesta tra il Governo centrale a Roma e quello calcistico. La Lega Serie A sarebbe stufa dei rinvii per l’inizio delle attività L’emergenza Coronavirus è agli albori di quella che viene definita fase 2. Continuano a tenere banco però le decisioni che riguardano il mondo del calcio: dopo le polemiche su una presunta discriminazione a favore degli sport individuali (i cui allenamenti inizieranno il 4 maggio, invece che il 18 come nel calcio), fanno ancora discutere i tempi per un presunto avvio dei campionati. Come riportato da Il Corriere dello Sport, dopo una riunione informale dei club di Serie A, oggi verrà pubblicato un documento in cui si chiederà come limite massimo di ripartire con i campionati il 9 giugno, per evitare che alcuni club falliscano, Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ripresa Serie A - Lega dura contro il Governo : "L'accordo raggiunto è stato disatteso!"

