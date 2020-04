Riapertura scuole, Stefano Bonaccini: «Servono certezze e se servono lavori lo si dica adesso» (Di martedì 28 aprile 2020) Riapertura scuole “servono certezze. E se servono lavori lo si dica adesso. Non ad agosto”. Lo sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che stamattina ha aperto la seduta dell’Assemblea legislativa regionale con un’informativa sull’emergenza Covid-19. L’appunto, in particolare, Bonaccini lo rivolge al Governo. (segue dopo la foto) >> Decreto 4 maggio nodi cruciali, congiunti, rientri fuori regione, seconde case: i dubbi degli italiani Riapertura scuole, Bonaccini: “servono certezze, i centri estivi vanno potenziati” Proprio stamani, infatti, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e il ministro alla Famiglia, Elena Bonetti, hanno convocato le Regioni e gli Enti locali per parlare della ripartenza degli istituti scolastici. L’Emilia-Romagna, sul tema, preme per accelerare ... Leggi su urbanpost Riapertura scuole - Roma si prepara per luglio : saranno come centri estivi

Coronavirus : dal ritorno al lavoro alla riapertura delle scuole - la Francia si prepara alla Fase 2

Riapertura scuole - Azzolina : maturità esami in presenza - a settembre rientro a “targhe alterne” (Di martedì 28 aprile 2020). E selo siadesso. Non ad agosto”. Lo sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna,, che stamattina ha aperto la seduta dell’Assemblea legislativa regionale con un’informativa sull’emergenza Covid-19. L’appunto, in particolare,lo rivolge al Governo. (segue dopo la foto) >> Decreto 4 maggio nodi cruciali, congiunti, rientri fuori regione, seconde case: i dubbi degli italiani: “, i centri estivi vanno potenziati” Proprio stamani, infatti, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e il ministro alla Famiglia, Elena Bonetti, hanno convocato le Regioni e gli Enti locali per parlare della ripartenza degli istituti scolastici. L’Emilia-Romagna, sul tema, preme per accelerare ...

BeaLorenzin : Su scuole non c’è ritardo,si stanno mettendo insieme indicazioni comitato tecnico scientifico.Gestione infanzia è p… - SkyTG24 : Coronavirus, in Germania tornano a scuola gli studenti più grandi. FOTO - giorgio_gori : Il 27 aprile il 10eLotto, il 4 maggio il SuperEnalotto, l’11 maggio scommesse e slot machine. C’è l’Italia bloccat… - Bertolca10 : In #Germania torna a R1 il tasso di contagi da #coronavirus con 156mila casi e quasi 6mila morti, eppure la loro… - JohnHard3 : RT @Ruffino_Lorenzo: A parità di condizioni (ipotizzando niente lockdown) la riapertura delle scuole comporterebbe oltre 40.000 persone in… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, la Valle d’Aosta ci prova: “Vogliamo riaprire dopo il 18 maggio” La Tecnica della Scuola Esame di Stato in presenza, troppi rischi

Finalmente, arriva la notizia tanto attesa da 500.000 studenti maturandi e da 13.000 docenti chiamati a presenziare da membri interni all’inedita prova unica che caratterizzerà l’esame di Stato 2020 i ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 199.414 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.730 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0,9%; ieri +2.324). Di queste, 26.

Finalmente, arriva la notizia tanto attesa da 500.000 studenti maturandi e da 13.000 docenti chiamati a presenziare da membri interni all’inedita prova unica che caratterizzerà l’esame di Stato 2020 i ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 199.414 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.730 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0,9%; ieri +2.324). Di queste, 26.