Renergetica | vende autorizzazioni costruzione impianto fotovoltaico in Cile

(Teleborsa) – società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, ha concluso, attraverso la sua controllata RSM Chile, la vendita delle autorizzazioni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con la società Trina Solar Systems (Chile). L'impianto, per una potenza installata complessiva pari a 2,99 MWp, sarà realizzato nel Comune di Pichidegua, Provincia di Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, su una superficie di circa 5,5 ettari con produzione annua stimata di circa 6,1 GWh.