Recoba rivela | «Prima dell’Inter sarei potuto arrivare alla Juve»

(Di martedì 28 aprile 2020) Alvaro, ex giocatore nerazzurro, ha parlato del suo passato, e hato di aver avuto la possibilità di andareL’ex giocatore nerazzurro Alvaroè intervenuto oggi sul canale social Mario Inter Youtube. Le sue parole. «Sei mesidiall’Inter, avevo fatto benissimo con il Nacional e il mio procuratore mi disse che c’erano due possibilità: i nerazzurri o lantus. Ero un ragazzino, avevo solo 20 anni e mai miimmaginato dicosì lontano. Ho giocato con calciatori come Ibrahimovic, Ronaldo, Baggio, Veron, Zanetti e tanti altri. Se ripenso ai sogni che avevo da bambino, devo dire che la mia carriera è andata ancora meglio di quanto sperassi». Leggi su Calcionews24.com

Altra lunga diretta Instagram per Alvaro Recoba che in una chiacchierat ...