Recoba | Potevo essere della Juventus! Moratti mi voleva bene | disse di no al Barcellona

(Di martedì 28 aprile 2020) Alvaro, ex calciatore dell'Inter, si è raccontato nel corso di una diretta Instagram con il canale Mario Inter YouTube. Ecco le sue parole: Che ricordi hai del tuo arrivo all'Inter? "Prima di approdare in Italia, il mio procuratore mi parlò di due possibilità: Inter e Juventus. Io e mia moglie, quando arrivai all'Inter, eravamo dei ragazzini, avevo 20 anni. Sentivo la responsabilità di fare felici i tifosi. Dalle mie giocate dipendeva anche il loro umore, se il lunedì erano felici...

MONTEVIDEO (Uruguay) - "Ti dico quello che ho vissuto io. Ci son state mille caz...e, come che prima della partita altri avevano fatto altri risultati per favorire qualcuno e altre cose. Noi siamo and ...