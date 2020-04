Reale Group, risultati in crescita nel 2019, utile sale a 152 milioni (Di martedì 28 aprile 2020) TORINO (ITALPRESS) – Reale Group chiude il 2019 con risultati molto positivi, raggiungendo 5,3 miliardi di euro di raccolta premi, 152 milioni di euro di utile complessivo e un patrimonio netto di quasi 2,8 miliardi di euro, che attesta il suo Solvency ratio a 276,2%. “Un anno veramente complesso il 2019, un esercizio fronteggiato e superato con quella forza che ci caratterizza e che risiede sia nell’elevata professionalita’ e determinazione delle persone che fanno parte di Reale Group sia nei principi mutualistici che ci guidano da 192 anni – ha dichiarato Luigi Lana, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua – Anche oggi, in questo momento di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, Reale Group e’ vicina non solo ai propri Dipendenti, alle Reti Distributive e ai Soci/Assicurati, ma a tutto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta Reale Group - per clienti rc auto beneficio pari a un mese di polizza

Reale Group - per clienti rc auto beneficio pari a un mese di polizza

Coronavirus - Reale Group dona 1 mln alla Fondazione Policlinico Gemelli (Di martedì 28 aprile 2020) TORINO (ITALPRESS) –chiude ilconmolto positivi, raggiungendo 5,3 miliardi di euro di raccolta premi, 152di euro dicomplessivo e un patrimonio netto di quasi 2,8 miliardi di euro, che attesta il suo Solvency ratio a 276,2%. “Un anno veramente complesso il, un esercizio fronteggiato e superato con quella forza che ci caratterizza e che risiede sia nell’elevata professionalita’ e determinazione delle persone che fanno parte disia nei principi mutualistici che ci guidano da 192 anni – ha dichiarato Luigi Lana, Presidente del Consiglio di Amministrazione diMutua – Anche oggi, in questo momento di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19,e’ vicina non solo ai propri Dipendenti, alle Reti Distributive e ai Soci/Assicurati, ma a tutto il ...

CorriereCitta : Reale Group, risultati in crescita nel 2019, utile sale a 152 milioni - Notiziedi_it : Reale Group, risultati in crescita nel 2019, utile sale a 152 milioni - ZerounoTv : Reale Group, risultati in crescita nel 2019, utile sale a 152 milioni - nestquotidiano : Reale Group, risultati in crescita nel 2019, utile sale a 152 milioni - DividendProfit : Reale Group, 2019 in crescita nonostante anno difficile – Economia -

Ultime Notizie dalla rete : Reale Group Reale Group, 2019 in crescita nonostante anno difficile - Reale Mutua Agenzia ANSA Coronavirus, in Italia verso test con robot per disinfettare gli ambienti

Robot per disinfettare gli ambienti in modo da garantire la totale sicurezza per gli operatori, che possono controllare gli automi a distanza: è quanto prevede il progetto Robotica REstart, la cui spe ...

GENOVA, CONTE: QUESTA

Un cantiere “simbolo per l’Italia intera” un Paese che “sa rialzarsi e che si rimbocca le maniche”. Da Genova il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, saluta il varo in quota dell’ultima campata i ...

Robot per disinfettare gli ambienti in modo da garantire la totale sicurezza per gli operatori, che possono controllare gli automi a distanza: è quanto prevede il progetto Robotica REstart, la cui spe ...Un cantiere “simbolo per l’Italia intera” un Paese che “sa rialzarsi e che si rimbocca le maniche”. Da Genova il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, saluta il varo in quota dell’ultima campata i ...