RB Lipsia, Werner: non solo gol, il tedesco crea tante occasioni (Di martedì 28 aprile 2020) Werner è il principale trascinatore del Lipsia. L’attaccante tedesco genera una quantità enorme di occasioni Timo Werner sta vivendo un’annata sensazionale al RB Lipsia. Tant’è che sono diversi i top club interessati a lui, con il Liverpool che sembra molto vicino al tedesco. Werner non è un nove classico: ama partire da una posizione defilata, giocando soprattutto fronte alla porta. Non a caso, è Schick la prima punta, con il tedesco che gode di tanta liberà tattica. Se lo consideriamo attaccante (e quindi togliamo le ali come Jadon Sancho), Werner è l’attaccante della Bundesliga che crea più occasioni. Ben 35 passaggi chiave fin qui, nessuno ha fatto meglio di lui. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Lipsia - Krosche : «Werner? Nessuna richiesta per lui - qui è a suo agio»

Ds Lipsia : «Futuro Werner? Non conosciamo risorse degli altri club»

Werner alla Juventus?/ Calciomercato - il tedesco del Lipsia ammicca a Jurgen Klopp (Di martedì 28 aprile 2020)è il principale trascinatore del. L’attaccantegenera una quantità enorme diTimosta vivendo un’annata sensazionale al RB. Tant’è che sono diversi i top club interessati a lui, con il Liverpool che sembra molto vicino alnon è un nove classico: ama partire da una posizione defilata, giocando soprattutto fronte alla porta. Non a caso, è Schick la prima punta, con ilche gode di tanta liberà tattica. Se lo consideriamo attaccante (e quindi togliamo le ali come Jadon Sancho),è l’attaccante della Bundesliga chepiù. Ben 35 passaggi chiave fin qui, nessuno ha fatto meglio di lui. Leggi su Calcionews24.com

Luigi66621823 : RT @RiccardoDanna1: A prescindere dal futuro di #Lautaro ????, l'#Inter ??? lavora per un super attacco. #Marotta è pronto ad affondare per #M… - interchannel_ic : - RiccardoDanna1 : A prescindere dal futuro di #Lautaro ????, l'#Inter ??? lavora per un super attacco. #Marotta è pronto ad affondare pe… - Milannews24_com : Ds Lipsia: «Werner non ha ricevuto offerte, sta bene al Lipsia» - infoitsport : Il ds del Lipsia sul futuro di Werner: 'Nessuna richiesta: lui sta bene qui' -