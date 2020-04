Raoul Bova e Rocio Munoz Morales volontari per la Croce Rossa durante l’emergenza (Di martedì 28 aprile 2020) Raoul Bova, ambasciatore della Croce Rossa italiana, e Rocio Munoz Morales sono scesi per le strade di Roma per dare una mano ai volontari. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono uniti ai volontari della Croce Rossa per distribuire beni di prima necessità ai senzatetto romani, come dimostrano le foto pubblicate sui rispettivi social. durante l'emergenza Coronavirus i due attori hanno preferito non stare con le mani in mano e si sono attivati concretamente per dare una mano ai meno fortunati. Sono molte le persone che in questi giorni di emergenza nazionale si sono rimboccate le maniche ed hanno dato una mano per permettere al Paese di andare avanti. Oggi scopriamo che tra i più attivi nel volontariato ci sono stati Raoul Bova ... Leggi su movieplayer Covid-19 - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in aiuto della Croce Rossa

Raoul Bova e Rocio in prima linea in strada con la Croce Rossa per i più bisognosi (Foto)

