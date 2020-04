Raoul Bova e Rocio Munoz Morales volontari della Croce Rossa per l’emergenza Coronavirus (Di martedì 28 aprile 2020) Raoul Bova e Rocio Munoz Morales non sono certo rimasti con le mani in mano durante l’emergenza Coronavirus. Per dare il loro contributo in un momento così difficile hanno scelto di impegnarsi come volontari con la Croce Rossa e distribuire pasti ai senzatetto. Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva le immagini della coppia mentre si dà da fare a Roma. Con mascherina, guanti e la giacca dell’organizzazione di volontariato addosso, Raoul e Rocio portano cibo ai bisognosi. Lui regge la cassetta con i viveri, lei gli cammina accanto e distribuisce le provviste. Entrambi sono molto toccati dall’emergenza e colpiti dall’impegno che la Croce Rossa e i suoi volontari investono nel cercare di portare aiuto. Bova ha annunciato di voler raccontare in una serie tv l’opera di quelli che lui definisce “eroi dal cuore immenso”. ... Leggi su people24.myblog Raoul Bova e la dolce dedica ai genitori che non ci sono più

Il legame di Raoul Bova e la Croce rossa è un legame forte e duraturo, iniziato con il terremoto di Haiti e proseguito con quello di Amatrice. Da quattro anni lavora ad una serie tv che ha per protago ...

Con le mascherine e le giacche della croce rossa, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno aiutato i più bisognosi, dispensando cibo e coperte in giro per Roma. La coppia è da sempre impegnata con attiv ...

