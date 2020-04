Raggi | musei | teatri e cinema con #laculturaincasa

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma – Virginia, attraverso Facebook, ha parlato del programma. “L’offerta culturale della nostra città non si ferma:e biblioteche arrivano direttamente a casa vostra grazie ai tanti appuntamenti del programma. Sui canali social o sui siti web potete trovare approfondimenti, video, visite virtuali, giochi e podcast che le istituzioni culturali di Roma Capitale hanno messo a disposizione online per tutti gli italiani in questo periodo d’emergenza”. “Un programma ricchissimo, adatto a tutti, a grandi e piccoli- ricorda il sindaco- rubriche settimanali, percorsi tematici alla scoperta dei monumenti, materiali d’archivio, esibizioni in video di cantanti e musicisti, letture ad alta voce. Sul sito RomaAiutaRoma, nelle sezioni ‘Cultura e intrattimento’ e ‘Cultura ...