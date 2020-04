Radioplayer Italia, la nuova app rivoluziona il mondo radiofonico (Di martedì 28 aprile 2020) Da oggi – martedì 28 aprile – è disponibile la nuovissima app Radioplayer Italia che è in grado di raggruppare tutta la radiofonia Italiana. L’applicazione per smartphone e tablet è gratuita e – grazie a PER (Player Editori Radio) – permette di avere un unico accesso a tutti gli streaming radiofonici. Nasce dalla partnership tra PER e Radioplayer Worldwide (già partner di dieci consorzi nazionali nel mondo tra cui Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svizzera, Spagna oltre al Canada) che “collabora e mette a disposizione la sua tecnologia per accordi con i grandi marchi dell’automotive e con i produttori di devices digitali”. Non richiede alcuna registrazione e renderà anonimi i dati personali dell’utente, non traccerà i suoi spostamenti senza ... Leggi su nonsolo.tv Nasce Radioplayer Italia - una sola app per ascoltare tutte le radio (Di martedì 28 aprile 2020) Da oggi – martedì 28 aprile – è disponibile la nuovissima appche è in grado di raggruppare tutta la radiofoniana. L’applicazione per smartphone e tablet è gratuita e – grazie a PER (Player Editori Radio) – permette di avere un unico accesso a tutti gli streaming radiofonici. Nasce dalla partnership tra PER eWorldwide (già partner di dieci consorzi nazionali neltra cui Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svizzera, Spagna oltre al Canada) che “collabora e mette a disposizione la sua tecnologia per accordi con i grandi marchi dell’automotive e con i produttori di devices digitali”. Non richiede alcuna registrazione e renderà anonimi i dati personali dell’utente, non traccerà i suoi spostamenti senza ...

