Pupo | mascherina messa male? Ma vaffacu*o Tutti sceriffi e inquisitori

(Di martedì 28 aprile 2020)racconta un diverbio con una donna avvenuto in macelleria a causa dellache avrebbe indossato: "".

Italia_Notizie : 'L'hai messa male...', 'Ma vaff...' Il virus fa esplodere l'ira di Pupo - RiccardoBarbisa : Passeggiatina con il passeggino per addormentare il pupo. #coronavirus #mascherina #tegnemoduro -

Ultime Notizie dalla rete : Pupo mascherina

Il Sussidiario.net

A poche ore dal discorso a reti unificate del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha avuto come argomento la tanto chiacchierata fase 2 del lockdown, Pupo torna in radio dopo l’esperienza al ...Pupo racconta un diverbio con una donna avvenuto in macelleria a causa della mascherina che avrebbe indossato male: “tutti sceriffi e inquisitori”. Pupo, sempre schietto e sincero, si scaglia contro q ...