Puglia | si accascia all’improvviso e muore | donna di soli 32 anni perde la vita tra i

Leggi su baritalianews

(Di martedì 28 aprile 2020) Un malore improvviso ha colto unadi32a Trani in via Superga. Lasi èta al suolo alla presenza di alcuni passanti che hanno cercato invano di soccorrerla. Laè stata soccorsa dalla Polizia locale e dalle forze dell’ordine che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Da una prima diagnosi sembra che lasia andata in arresto cardiaco.