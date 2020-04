Protesta di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Chigi. Meloni: “Diamo voce agli innocenti” (Di martedì 28 aprile 2020) Protesta di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Chigi. Meloni: “Vogliamo dare voce al popolo”. ROMA – La decisione di non allentare troppo le misure non è stata condivisa dall’opposizione che si è detta pronta a manifestare contro la maggioranza. E nel pomeriggio di martedì 28 aprile 2020 è andata in scena una Protesta di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Chigi. Mascherine e distanza di sicurezza per i parlamentari che, guidati dalla leader Giorgia Meloni, hanno manifestato il proprio dissenso alla proroga del lockdown con un sit-in per dare voce agli innocenti, cioè tutte quelle categorie ancora chiuse anche se pronti a riaprire. Giorgia Meloni: “Abbiamo voluto dare voce al popolo” Una Protesta annunciata da parte di Giorgia Meloni che nelle ore precedenti a questa manifestazione si era ... Leggi su newsmondo (Di martedì 28 aprile 2020)did’Italia: “Vogliamo dareal popolo”. ROMA – La decisione di non allentare troppo le misure non è stata condivisa dall’opposizione che si è detta pronta a manifestare contro la maggioranza. E nel pomeriggio di martedì 28 aprile 2020 è andata in scena unadid’Italia. Mascherine e distanza di sicurezza per i parlamentari che, guidati dalla leader Giorgia, hanno manifestato il proprio dissenso alla proroga del lockdown con un sit-in per dareinnocenti, cioè tutte quelle categorie ancora chiuse anche se pronti a riaprire. Giorgia: “Abbiamo voluto dareal popolo” Unaannunciata da parte di Giorgiache nelle ore precedenti a questa manifestazione si era ...

Khajiit27884691 : @6000sardine Io ero contro questa 'protesta' di Fratelli d'Italia ma ora, dopo aver letto che anche voi siete contr… - Sandro4743 : Guardati i risultati in Germania e tira le conclusioni. Siete solo capaci di contestare. - NewsMondo1 : Protesta di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Chigi. Meloni: “Diamo voce agli innocenti” - Umbria24 : Covid-19, i fratelli del Baretto in protesta: «Non fateci abbassare le saracinesche» - Gi51489802 : @LegaSalvini Organizziamo un primo maggio di PROTESTA.Scendiamo in tutte le piazze Italiane.Coinvolgere tutte le st… -

Protesta di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Chigi. Meloni: “Vogliamo dare voce al popolo”. ROMA – La decisione di non allentare troppo le misure non è stata condivisa dall’opposizione che si è det ...

