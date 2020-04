Prime Video Store da oggi disponibili i film appena usciti a noleggio o in vendita

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 aprile 2020) Amazonannuncia l'arrivo delin Italia con i titoli più recenti tra cui Sonic - Il, Joker, Jumanji: Next Level, Pinocchio e 10 giorni senza mamma, oraper ilo l'acquisto Amazonannuncia latà in Italia del, che darà ai clienti la possibilità di noleggiare o acquistare nuovi titoli tra, grandi classici di Hollywood e i più amati dal pubblico. Questa nuova funzione si aggiunge all'ampia selezione di serie eesclusivi, giàsugratuitamente con l'abbonamento ad Amazon, tra cui le produzioni Amazon Original Tom Clancy's Jack Ryan, The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Star Trek: Picard, The Aeronauts e Celebrity Hunted - Caccia all'uomo. Iper ilo l'acquisto nel...