Previsioni Meteo Toscana: il 1° Maggio precipitazioni sparse, anche temporalesche (Di martedì 28 aprile 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, possibili su gran parte della regione, più frequenti sulle zone centro settentrionali. Venti: deboli da sud sud-ovest con rinforzi lungo la costa. In serata ventilazione in intensificazione fino a forte lungo la costa centro settentrionale. Mari: mossi. Temperature: minime in locale aumento, massime in calo. Domani nuvolosità variabile con ampie zone di sereno lungo il litorale e addensamenti sulle zone interne, in particolare a ridosso dei rilievi ove saranno possibili precipitazioni generalmente deboli, ma localmente insistenti sull’Appennino settentrionale. Dal pomeriggio ... Leggi su meteoweb.eu Le previsioni meteo di mercoledì 29 aprile

Previsioni Meteo per martedì 28 aprile : forte maltempo al Nord e sulle Regioni tirreniche

Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo (Di martedì 28 aprile 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper laper prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso cona carattere di rovescio o temporale, possibili su gran parte della regione, più frequenti sulle zone centro settentrionali. Venti: deboli da sud sud-ovest con rinforzi lungo la costa. In serata ventilazione in intensificazione fino a forte lungo la costa centro settentrionale. Mari: mossi. Temperature: minime in locale aumento, massime in calo. Domani nuvolosità variabile con ampie zone di sereno lungo il litorale e addensamenti sulle zone interne, in particolare a ridosso dei rilievi ove saranno possibiligeneralmente deboli, ma localmente insistenti sull’Appennino settentrionale. Dal pomeriggio ...

ARS_Bologna : Previsioni per domani a Bologna: Massima di 22° C e minima di 12° C. #meteo #bologna #arsbologna #radioamatori - ReggioPress : Reggio Emilia, le previsioni meteo per mercoledì 29 aprile 2020 - infoitestero : Previsioni METEO VIDEO di martedì 28 aprile sull'Italia - TgrRaiPuglia : #MeteoPuglia. Le previsioni del tempo di @alexguarini #ioseguotgr @TgrRai - PonteAdriatico : LE PREVISIONI METEO DI OGGI, MARTEDÌ 28 APRILE 2020 -