Previsioni Meteo Aeronautica Militare, piogge e temporali in settimana: il bollettino fino al 4 maggio (Di martedì 28 aprile 2020) In arrivo piogge e temporali su buona parte del Paese che persisteranno nei prossimi giorni. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni. Oggi, 28 aprile Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le aree centro-occidentali e sui rilievi alpini con precipitazioni da sparse a diffuse e rovesci anche temporaleschi, localmente intensi su Liguria centrorientale, e su aree alpine e prealpine di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; quota neve sulle zone confinali oltre i 2000 metri; nel corso della giornata estensione di nuvolosità e fenomeni alle rimanenti zone. In serata tendenza ad attenuazione delle precipitazioni su Valle D’Aosta, Piemonte centro-occidentale e ponente ligure. Centro e Sardegna: nubi in aumento sulle regioni tirreniche con precipitazioni sparse anche a carattere di ... Leggi su meteoweb.eu CENTRO METEO europeo : previsioni Maggio 2020 - la grande SVOLTA

