Prenotazioni stravolte e strumenti asportati per visite private | nei guai dirigente e

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nella mattinata odierna, in Napoli e Castel San Giorgio (SA), i Carabinieri del NAS di Salerno hanno eseguito due ordinanze dispositive di misure cautelari personali a carico di S.F.A. – Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia-Scuola Medica Salernitana dell’Università degli Studi di Salerno eMedico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, in servizio presso l‘Ospedale “Fucito” di Mercato San Severino – e di D.F., coordinatore infermieristico, dipendente della medesima Azienda Ospedaliera, resisi responsabili, a vario titolo, nelle loro rispettive qualità di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, dei reati di peculato, falso e abuso d’ufficio in concorso. In ...