Ponte Morandi, posizionato l’ultimo impalcato: le immagini dall’alto del nuovo viadotto a 2 anni e 8 mesi dalla strage. Inaugurazione per l’estate (Di martedì 28 aprile 2020) È ormai sera quando l’impalcato del nuovo viadotto Polcevera, sollevato a partire dalle 14 di ieri, torna a congiungere levante e ponente ligure. Sono passati due anni e otto mesi dalla strage del Ponte Morandi del 14 agosto 2018. Il commissario straordinario per la ricostruzione e sindaco Marco Bucci aveva promesso ai genovesi che avrebbero rivisto il Ponte entro Natale, ma quattro mesi di ritardo, considerati gli eventi intercorsi, non hanno lasciato spazio a critiche sulla tempistica, in attesa dell’inaugurazione vera e propria del viadotto, prevista tra fine giugno e luglio, quando saranno percorribili dagli automobilisti i 1.067 metri di acciaio sorretti dai 18 piloni a 40 metri di altezza. L’allineamento esatto del piano strada è previsto per attorno alle 11, il presidente del consiglio Giuseppe Conte e la ministra delle Infrastrutture Paola De ... Leggi su ilfattoquotidiano Ponte Genova - oggi posa ultima campata viadotto Polcevera/ Nuovo Morandi verso varo

Ponte Morandi : le foto della ricostruzione scattate per TP

**Ponte Morandi : domani possibile visita Conte a Genova** (Di martedì 28 aprile 2020) È ormai sera quando l’delPolcevera, sollevato a partire dalle 14 di ieri, torna a congiungere levante e ponente ligure. Sono passati due anni e otto mesi dalla strage deldel 14 agosto 2018. Il commissario straordinario per la ricostruzione e sindaco Marco Bucci aveva promesso ai genovesi che avrebbero rivisto ilentro Natale, ma quattro mesi di ritardo, considerati gli eventi intercorsi, non hanno lasciato spazio a critiche sulla tempistica, in attesa dell’inaugurazione vera e propria del, prevista tra fine giugno e luglio, quando saranno percorribili dagli automobilisti i 1.067 metri di acciaio sorretti dai 18 piloni a 40 metri di altezza. L’allineamento esatto del piano strada è previsto per attorno alle 11, il presidente del consiglio Giuseppe Conte e la ministra delle Infrastrutture Paola De ...

matteosalvinimi : Oggi a #Genova sollevata l'ultima campata: il nuovo Ponte Morandi è quasi pronto. Una meravigliosa notizia di spera… - fanpage : Finita la costruzione del ponte crollato il 14 agosto del 2018. Issata la bandiera di San Giorgio, simbolo di Genova - Tg3web : In corso, a Genova, l'operazione di sollevamento dell'ultima campata del viadotto sul Polcevera. A un anno dalla po… - MCristinafernn : Il ponte morandi costruito in quasi un anno e mezzo e non si riesce a semplificare la burocrazia dicianovemodulipe… - gazzetti_betti : RT @DottOlivieri: Bentornato Ponte Morandi #28Aprile -