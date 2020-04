Ponte Morandi: Paita (Iv), ‘De Micheli sbaglia, modello Genova replicabile’ (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “L’insistenza della ministra De Micheli nel dire che il modello Genova non è replicabile è dal nostro punto di vista inspiegabile”. Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera, a proposito delle dichiarazioni della ministra.“La straordinaria rapidità con cui si è arrivati a ricostruire il Ponte di Genova rendono quel modello indiscutibile. E’ la dimostrazione che le grandi opere pubbliche si possono fare in fretta e bene. Seppure con gli adeguamenti e gli adattamenti necessari, quello schema non solo è replicabile. Ma è un dovere farlo perché è l’unico vero modo per raggiungere più obiettivi insieme: modernizzare le infrastrutture italiane, dare lavoro e rilanciare l’economia. Quali argomenti ... Leggi su calcioweb.eu “Nuovo” Ponte Morandi. Altra passerella di Conte : Meloni : “E’ il simbolo dell’Italia che non si arrende”

Ponte Morandi - completata la struttura del nuovo viadotto di Genova : il suono delle sirene accompagna la posa dell’ultima trave

Ponte Morandi : Martella - ‘simbolo cambiamento in meglio per Paese’ (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “L’insistenza della ministra Denel dire che ilnon è replicabile è dal nostro punto di vista inspiegabile”. Lo dichiara Raffaella, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera, a proposito delle dichiarazioni della ministra.“La straordinaria rapidità con cui si è arrivati a ricostruire ildirendono quelindiscutibile. E’ la dimostrazione che le grandi opere pubbliche si possono fare in fretta e bene. Seppure con gli adeguamenti e gli adattamenti necessari, quello schema non solo è replicabile. Ma è un dovere farlo perché è l’unico vero modo per raggiungere più obiettivi insieme: modernizzare le infrastrutture italiane, dare lavoro e rilanciare l’economia. Quali argomenti ...

matteosalvinimi : Oggi a #Genova sollevata l'ultima campata: il nuovo Ponte Morandi è quasi pronto. Una meravigliosa notizia di spera… - rtl1025 : Ecco il nuovo ponte di #Genova. ? Questa notte le luci del #Tricolore hanno illuminato la nuova struttura, costruit… - alexbarbera : Oggi il nuovo ponte Morandi è completo. Non aperto, ma completo. Ci sono voluti dieci mesi. Se imparassimo a fare i… - FPuggini : RT @BaldinoVittoria: Oggi è una giornata importante, storica per certi versi. Dopo due anni dal tragico crollo del Ponte Morandi, sono giun… - MDENoUE : “Mi raggomando non creade assembramenti”. Genova, ex ponte Morandi, Giuseppe Conte & friends, oggi. -