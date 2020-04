Ponte Morandi: Martella, ‘simbolo cambiamento in meglio per Paese’ (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “La ricostruzione del #Pontedigenova non cancella una terribile tragedia nazionale. Ma proprio nel pieno di un nuovo destino comune, diventa simbolo di una rinascita, di un cambiamento possibile, in meglio, per tutto il Paese”. Lo scrive su twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella del Pd. L'articolo Ponte Morandi: Martella, ‘simbolo cambiamento in meglio per Paese’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Ponte Morandi - completata la struttura del nuovo viadotto di Genova : il suono delle sirene accompagna la posa dell’ultima trave

Ponte Morandi : Conte - ‘è l’Italia che sa rialzarsi’

Oggi a #Genova sollevata l'ultima campata: il nuovo Ponte Morandi è quasi pronto. Ecco il nuovo ponte di #Genova. Questa notte le luci del #Tricolore hanno illuminato la nuova struttura. Oggi il nuovo ponte Morandi è completo. Non aperto, ma completo. Ci sono voluti dieci mesi.