Ponte Morandi, dal crollo del 14 agosto 2018 alle indagini sui presunti responsabili fino alla posa dell’ultima trave: la videoscheda (Di martedì 28 aprile 2020) alle 11.36 del 14 agosto 2018 una sezione di 200 metri del viadotto Polcevera crolla. Sono 43 i morti, 16 i feriti, 566 gli sfollati dalle case sotto il Ponte. Da quel giorno, i funerali, i primi indagati, le demolizioni e il nuovo Ponte. fino all’ultimo tassello, posato oggi. Nella videoscheda, tutto ciò che è successo da quel tragico giorno d’agosto di due anni fa. L'articolo Ponte Morandi, dal crollo del 14 agosto 2018 alle indagini sui presunti responsabili fino alla posa dell’ultima trave: la videoscheda proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Il nuovo Ponte Morandi e il brutti segnali che arrivano dalla Germania

Ponte Morandi - la cerimonia per nuovo viadotto. Conte : “Sia modello per Italia”. Toti : “Su obiettivi comuni può esserci una politica sola”

