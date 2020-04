Ponte Morandi | Castaldo | ‘con Genova si rialza il nostro Paese’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – ‘Il nuovodi, realizzato in tempi record, rappresenta un simbolo di unità e di forza per l’Italia intera”. A dirlo l’europarlamentare del MoVimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo, in merito alla posa dell’ultima campata dell’infrastruttura ligure avvenuta oggi.‘Non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare le vittime, il dolore delle loro famiglie, le negligenze e gli errori che hanno causato questa tragedia. Proprio per questo accolgo con soddisfazione la decisione di dotare il nuovodi speciali sensori che renderanno il viadotto diil primo ‘smart bridge’ d’Europa: un modello che dovrà essere esteso nel più breve tempo possibile a tutte le infrastrutture a rischio della nostra penisola”, continua ...