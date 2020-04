Ponte Morandi, calca dei giornalisti per l’arrivo di Conte: le immagini che mostrano il menefreghismo delle regole (Di martedì 28 aprile 2020) Ponte Morandi, calca dei giornalisti per l’arrivo di Conte: le immagini che mostrano il menefreghismo delle regole Il premier Giuseppe Conte è arrivato oggi a Genova atteso dal sindaco e dal governatore Giovanni Toti per l’inaugurazione dell’ultima campata del nuovo Ponte Morandi. Come mostrato dall’impietosa diretta de L’aria che tira, su La7, il suo arrivo è stato accolto da una ressa di giornalisti e operatori che per strappare una frase e una foto al premier non hanno esitato a scordarsi di tutte le regole di distanziamento sociale e si sono accalcati l’uno addosso all’altro con microfoni e giraffe. La scena è stata duramente criticata dalla conduttrice del programma Myrta Merlino la quale ha invitato il suo inviato a dissociarsi da quel comportamento, rinunciando piuttosto a documentare l’inaugurazione e il ... Leggi su tpi Ponte Morandi - il padre di Giovanni Battiloro : “Non potremo mai mettere insieme i pezzi della mancanza”

Il varo del ponte Morandi : «Dalla Lanterna nuova luce sull’Italia»

Genova ha di nuovo il suo ponte. Posizionata l’ultima campata del Morandi (Di martedì 28 aprile 2020)deiper l’arrivo di: lecheil menefreghismo delle regole Il premier Giuseppeè arrivato oggi a Genova atteso dal sindaco e dal governatore Giovanni Toti per l’inaugurazione dell’ultima campata del nuovo. Come mostrato dall’impietosa diretta de L’aria che tira, su La7, il suo arrivo è stato accolto da una ressa die operatori che per strappare una frase e una foto al premier non hanno esitato a scordarsi di tutte le regole di distanziamento sociale e si sono acti l’uno addosso all’altro con microfoni e giraffe. La scena è stata duramente criticata dalla conduttrice del programma Myrta Merlino la quale ha invitato il suo inviato a dissociarsi da quel comportamento, rinunciando piuttosto a documentare l’inaugurazione e il ...

matteosalvinimi : Oggi a #Genova sollevata l'ultima campata: il nuovo Ponte Morandi è quasi pronto. Una meravigliosa notizia di spera… - rtl1025 : Ecco il nuovo ponte di #Genova. ? Questa notte le luci del #Tricolore hanno illuminato la nuova struttura, costruit… - alexbarbera : Oggi il nuovo ponte Morandi è completo. Non aperto, ma completo. Ci sono voluti dieci mesi. Se imparassimo a fare i… - dmaffoli14 : Speriamo che come il Morandi fu il simbolo della crescita dell'Italia, il ponte di Genova ricostruito diventi il si… - Ori254 : RT @Silvano05230100: Caro sig.'Totino' la vile propaganda di affibbiarsi meriti non vostri, non funziona in questo caso. La realizzazione d… -