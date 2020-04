Ponte Genova | ricostruire si può

(Di martedì 28 aprile 2020)si può. Nel bel mezzo della pandemia da coronavirus,, i genovesi e tutti gli italiani potranno finalmente vedere il nuovoche unisce una città ferita. Dopo la tragedia del 14 agosto 2018, quando ilMorandi crollò, oggi abbiamo una buona notizia. Si tratta della cerimonia di posa dell’ultima campata del nuovosul torrente Polcevera. A cui presenziano il premier Giuseppe Conte e le altre istituzioni regionali e cittadine.Venti mesi di lavoro prima per la demolizione dei resti delMorandi e poi per la ricostruzione, su progetto dell’archistar Renzo Piano.Oggi l’ultima campata da 44 metri per un peso di 800 tonnellate completerà il tracciato del, 1067 metri di lunghezza. La trave, che ha iniziato la sua salita in quota ieri, ha percorso 5 metri l’ora. Ed è stata assemblata al resto ...

GiovanniToti : L'Italia s'è desta ???? Benvenuto Ponte di #Genova! - matteosalvinimi : Il nuovo ponte di Genova. Un pensiero ai caduti, un ringraziamento alla città che ha dimostrato a tutto il mondo co… - matteosalvinimi : Oggi a #Genova sollevata l'ultima campata: il nuovo Ponte Morandi è quasi pronto. Una meravigliosa notizia di spera… - adblues : RT @LucaBizzarri: Da oggi abbiamo un ponte nuovo, a Genova. Grazie davvero a chi lo ha creato. A chiunque, ripeto chiunque, venisse voglia… - Rickykanga : RT @GiovanniToti: L'Italia s'è desta ???? Benvenuto Ponte di #Genova! -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Genova

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Genova, 28 aprile - 'Noi non dimentichiamo e siamo consapevoli che i giudizi di responsabilita' su quella tragedia non si sono ancora completati e devono completarsi'.Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Questo è un cantiere simbolo per l'Italia, dell'Italia che sa rialzarsi, che si rimbocca le maniche, dell'Italia che non si lascia abbattere e sopraffare neppure da una tr ...