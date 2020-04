Ponte | Conte a Genova | Modello per l’Italia che si rialza

Leggi su blogo

(Di martedì 28 aprile 2020) Il premier Giuseppeè aper la cerimonia per la ricostruzione delMorandi. Il presidente del Consiglio parla della "ferita" rappresentata dal crollo delsul Polcevera che "non potrà essere completamente rimarginata perché ci sono 43 vittime e noi non dimentichiamo".sottolinea che "i giudizi di responsabilità che sono nati da quella tragedia non si sono ancora completati e devono completarsi"., aggiunge il premier, è "unper l'Italia che si".(in aggiornamento): "per l’Italia che si" é stato pubblicato su Polisblog.it alle 12:36 di Tuesday 28 April 2020