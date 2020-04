Ponte a Genova, Conte al varo dell’ultima campata: “Un nuovo volto all’Italia intera” (Di martedì 28 aprile 2020) In casco e giubbotto antinfortunistica, Giuseppe Conte oggi si è recato a Genova, dove è stata posata l’ultima campata delle 19 che vanno a formare il nuovo Ponte. Accade a 2 anni e 8 mesi dopo la tragedia del crollo del viadotto del Polcevera che causò 43 morti e 11 feriti. Genova esempio per l’Italia intera Giuseppe Conte ha fatto un commosso discorso alla Nazione, trasformando i risultati raggiunti in un motivo d’ispirazione per tutta l’Italia, che si trova a fronteggiare una tragedia come Genova si trovò ad affrontarne una, benché molto diversa, 3 anni fa. “Oggi restituiamo da Genova un nuovo volto all’Italia intera” dice il premier Conte, che di Genova fa esempio per tutti: “Genova c’insegna che il più grande atto d’amore che dobbiamo a noi stessi è quello di ripartire ... Leggi su thesocialpost Ponte Morandi : Ronzulli - ‘Conte a Genova con persone una sopra all’altra’

Genova - l'ultima campata del ponte. Conte : «L'Italia si rialza - mai più una tragedia così»

