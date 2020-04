Pomezia, Coronavirus dal lockdown alla ripresa: al via incontri con le realtà del territorio. Oggi riunioni con albergatori e balneari (Di martedì 28 aprile 2020) Hanno preso il via questa mattina gli incontri convocati dall’Amministrazione comunale di Pomezia con le realtà del territorio in vista dell’avvio della fase due di contenimento dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il Sindaco Adriano Zuccalà, la vice Sindaco Simona Morcellini e gli Assessori Giuseppe Raspa e Giovanni Mattias hanno ascoltato le istanze di albergatori e balneari rispettivamente nelle due riunioni pianificate per oggi. Durante gli incontri, che si sono svolti in un clima di ascolto e condivisione, ci si è confrontati su una road map di iniziative da mettere a punto per la ripartenza. Con gli albergatori ci si è soffermati sull’analisi della situazione a livello nazionale e locale, tra necessità e spunti, ci si è inoltre confrontati su di un progetto di turismo che possa rilanciare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta Pomezia - quarta vittima del Coronavirus : morta una donna

Bill Gates finanzierà il vaccino anti Coronavirus prodotto dalla IRBM di Pomezia e dallo Jenner Institute dell'università di Oxford

