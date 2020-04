Poliziotto morto per sventare un furto in banca | 4 arresti | I NOMI

(Di martedì 28 aprile 2020) Cronaca di Napoli: sono accusati di omicidio volontario i malviventi che hanno causato la morte delPasquale Apicella (deceduto mentre tentava diila un bancomat a Calata Capodichino). Quattroper la morte di Pasquale Apicella, ildi 37 anni che ha perso la vita nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile nel tentativo diuna un bancomat di un istituto di credito a Calata Capodichino (Napoli). Già ieri mattina, la Polizia di Stato ha arrestato Fabricio Hadzovic (39enne nato in Bosnia Erzegovina) e Admir Hadzovic (27enne nato a Mugnano di Napoli), ritenuti responsabili di omicidio volontario, tentata rapina aggravata, tentatoaggravato e ricettazione. Nelle stesse circostanze e in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, sono stati eseguiti due fermi indiziati di delitto, emessi ...

PaolaTavernaM5S : Il mio cordoglio alla famiglia di Pasquale Apicella, poliziotto morto a Napoli nel tentativo di sventare una rapina… - Agenzia_Ansa : Un poliziotto di 37 anni è morto ed un altro è rimasto ferito a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un f… - SenatoStampa : #Poliziotto morto a Napoli per sventare rapina. @Pres_Casellati: 'tragico episodio che ci ricorda quanto importante… - news24_napoli : Napoli, poliziotto morto. Arrestati gli altri due ladri in fuga: erano… - pietro30199674 : RT @TgLa7: A #Napoli tragica conclusione di un tentativo di rapina: morto un #poliziotto -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotto morto

Sono stati assicurati alla giustizia i quattro componenti della banda che la scorsa notte ha ucciso Pasquale Apicella, l’agente scelto del commissariato di Secondigliano travolto e ucciso insieme ad u ...Tragedia ad Anzio dove un ragazzo di 32 anni che si trovava in osservazione nel reparto isolato per l'emergenza Covid-19 è morto. Il giovane, che secondo le prime informazioni non era positivo al coro ...