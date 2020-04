Pisa. Distribuzione aggiuntiva di 50 mila mascherine: da domani gratis nelle farmacie comunali (Di martedì 28 aprile 2020) La Regione Toscana ha inviato al Comune di Pisa altre 50 mila mascherine da distribuire ad anziani e categorie fragili della popolazione. La Protezione Civile del Comune di Pisa oggi, durante la quotidiana riunione del Centro Operativo Comunale, si è immediatamente attivata per organizzare la Distribuzione dei dispositivi di protezione individuale agli anziani sopra i 75 anni e ai disabili. Grazie alla collaborazione con farmacie Comunali Spa, da domani mercoledì 29 aprile, per i 13 mila residenti a Pisa nati entro il 1945, sarà possibile recarsi presso le 6 sedi delle farmacie Comunali (con esclusione della Farmacia n. 6 presso l’aeroporto Galilei che è aperta solo due ore al giorno) e ritirare ciascuno 4 mascherine di tipo chirurgico. Le mascherine saranno distribuite dai volontari delle associazioni CRI, Misericordia, Pubblica Assistenza, Cisom e ... Leggi su laprimapagina Pisa. Buoni Alimentari : non si ferma distribuzione a chi è in difficoltà (Di martedì 28 aprile 2020) La Regione Toscana ha inviato al Comune dialtre 50da distribuire ad anziani e categorie fragili della popolazione. La Protezione Civile del Comune dioggi, durante la quotidiana riunione del Centro Operativo Comunale, si è immediatamente attivata per organizzare ladei dispositivi di protezione individuale agli anziani sopra i 75 anni e ai disabili. Grazie alla collaborazione conComunali Spa, damercoledì 29 aprile, per i 13residenti anati entro il 1945, sarà possibile recarsi presso le 6 sedi delleComunali (con esclusione della Farmacia n. 6 presso l’aeroporto Galilei che è aperta solo due ore al giorno) e ritirare ciascuno 4di tipo chirurgico. Lesaranno distribuite dai volontari delle associazioni CRI, Misericordia, Pubblica Assistenza, Cisom e ...

La Regione Toscana ha inviato al Comune di Pisa altre 50 mila mascherine da distribuire ad anziani e categorie fragili della popolazione. La Protezione Civile del Comune di Pisa oggi, durante la quoti ...

Fondazione Pisa a sostegno dei buoni spesa per Castelfranco

Fondazione Pisa ha deciso di donare al Comune di Castelfranco di Sotto un contributo di 40.000 euro per integrare le risorse economiche destinate ai buoni alimentari in sostegno alle famiglie in diffi ...

Fondazione Pisa ha deciso di donare al Comune di Castelfranco di Sotto un contributo di 40.000 euro per integrare le risorse economiche destinate ai buoni alimentari in sostegno alle famiglie in diffi ...