Perché l'industria tedesca non si è mai fermata (Di martedì 28 aprile 2020) La Germania non si è mai fermata. Mentre nel resto del mondo il lockdown ha comportato chiusure generalizzate e talvolta indiscriminate, la realtà industriale tedesca è riuscita a mantenere un livello relativamente alto di attività: circa l'80%, secondo una stima pubblicata dal Wall Street Journal. Molte aziende tedesche hanno iniziato prestissimo a implementare misure cautelative nei propri stabilimenti: la produzione è stata spostata su turni in modo da garantire adeguata distanza fra i lavoratori, sono state introdotte protezioni (mascherine, guanti monouso) e norme igieniche particolarmente stringenti. Misure prese fin da subito anche per un motivo ben preciso: gli strettissimi rapporti con la Cina. Pechino è il primo partner commerciale di Berlino, per un totale nel 2019 di oltre 205 miliardi di euro, e moltissime ...

