Per riaprire tutto serve tempo | il monito della Germania dove è riesploso il contagio

Agenzia_Ansa : A Padova #parrucchieri si incatenano al negozio per protesta: 'Eravamo pronti a riaprire con il rispetto delle norm… - myrtamerlino : L’#Italia del #coronavirus non è tutta uguale. La #Lombardia, per esempio, è messa peggio della Sardegna, o dell’Um… - matteosalvinimi : #Salvini: Vorrei chiedere al governo il perché di questa mancanza di certezze, di date, di coraggio. Aziende si era… - jacopogiliberto : RT @DarioBressanini: Questi sono i 6 criteri che l'OMS ritiene imprescindibili per poter riaprire gradualmente, mentre da noi sembra più im… - assurdistan : @francescoviv @bonebag69 @Bvzpao @LDoc84 Il calcio vuole riaprire ad ogni costo per una questione di fatturati mili… -

Per riaprire Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Per riaprire