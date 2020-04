Passeggiate, messe, seconde case, bagno al mare: che cosa si può fare, regione per regione (Di martedì 28 aprile 2020) Nonostante il Governo abbia delineato con un nuovo Dpcm un piano per ripartire dal 4 maggio, non mancano le ordinanze delle Regioni che anticipano su alcune riaperture Leggi su ilsole24ore Passeggiate - messe - seconde case - bagno al mare : che cosa si può fare - regione per regione (Di martedì 28 aprile 2020) Nonostante il Governo abbia delineato con un nuovo Dpcm un piano per ripartire dal 4 maggio, non mancano le ordinanze delle Regioni che anticipano su alcune riaperture

sole24ore : Passeggiate, messe, seconde case, bagno al mare: che cosa si può fare, regione per regione - Barbara_Satulli : La panoramica del #Sole24ore mette in luce che le Regioni hanno tutte la stessa importanza...o anche no? #Fase2 - soniabonv : #Fase2 riaperture è ovvio che le #Regioni del #nord #Italia sono già in #campagnaelettorale #Toti #liguria sai che… - mynameis_danilo : Passeggiate, messe, seconde case, bagno al mare: che cosa si può fare, regione per regione @sole24ore - FilippoCarmigna : Passeggiate, messe, seconde case, bagno al mare: che cosa si può fare, regione per regione @sole24ore -