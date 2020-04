Papa: "Momento della prudenza e dell'obbedienza alle disposizioni" (Di martedì 28 aprile 2020) "In questo tempo nel quale si cominciano ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell'obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni". Lo ha detto Papa Francesco durante la messa in Santa Marta, trasmessa in streaming. (Lapresse) Redazione  Leggi su ilgiornale Papa “Ora momento di prudenza e obbedienza”

