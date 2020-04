Papa Francesco | video Messa Santa Marta “Da Shoah ad Asia Bibi | i martiri di oggi”

antoniospadaro : In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore pe… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Prudenza e obbedienza' con le riaperture #Fase2 #ANSA - ilpost : Papa Francesco dice che bisogna obbedire alle decisioni dei governi - thomas_iezzi : @Matteociccarell @Paula___b Se sei un cattolico credente e praticante, non lo chiami 'pseudo': Papa Francesco è lì… - pinoiaco : @giornalettismo Cattolici a fasi alterne...Francesco (il Papa): 'Prudenza e obbedienza alle disposizioni perché pan… -

Papa Francesco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Papa Francesco