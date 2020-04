Palermo | assalto alla sala Bingo travisati da maschere da leone | cinque arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020), 28 apr. (Adnkronos) - Fatta luce sull'diavvenuto lo scorso giugno. La Polizia di Stato di, a seguito di indagini coordinate dProcura della Repubblica di, ha eseguito un'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale dinei confronti di 5 persone accusate, a vario titolo, della rapinadenominata “Big” di via Molinari a. I rei riuscirono ad impossessarsi della somma di oltre 68.000 Euro, sottraendola dcassaforte temporizzata e dal cassetto del registratore di cassa. Il Gip ha disposto la misura della custodia in carcere nei confronti di Antonino Cardella di 28 anni, Angelo Donzelli Angelo di 29 anni e Francesco Piano di 55 anni, deglidomiciliari per Clizia Bertolino di 25 anni e la misura dell'obbligo di dimora per Gaetano Geraci di 52 anni, ...