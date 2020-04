Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi: ecco come fare (Di martedì 28 aprile 2020) Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi: ecco come fare Diversi automobilisti hanno il bollo auto 2020 in scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese chiuso causa quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente: come è possibile pagare il bollo auto 2020 con gli uffici Aci chiusi? Andiamo a rispondere. bollo auto 2020: uffici Aci chiusi, ecco fino a quando L’automobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente aveva chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una volta che le misure sono diventate più stringenti, si è deciso di prorogare la chiusura fino a venerdì 3 aprile. Al momento non ci è ancora dato sapere se ci saranno ulteriori ... Leggi su termometropolitico Bollo auto 2020 : pagamento sospeso - cos’hanno deciso le regioni?

