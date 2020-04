Ottime notizie arrivano dall’università di Oxford | ecco quando arriverà il vaccino

Leggi su howtodofor

(Di martedì 28 aprile 2020) Ilsarà pronto a settembre, lo affermano i ricercatori universitari di, sono ad un passo dalla svolta attesa da tutto il mondo. I ricercatori del team internazionale che sono al lavoro contro il covid-19 hanno comunicato che ci sono milioni di dosi disaranno pronte per i primi di settembre se verrà confermata l'efficacia e la sicurezza che è stata riscontrata sulle scimmie. Continua…dai ricercatori di«I macachi sono quanto di più vicino agli uomini possa esistere”, il ricercatore Vincent Munster pubblicherà presto il resoconto sulla scoperta per poterla condividere con i diversi laboratori che lavorano in prima linea a livello mondiale a questocosì vitale per noi. Se l'immunità che è stata riscontrata nei test sulle scimmie verrà ...