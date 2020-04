Ora si lavora alla riforma del 118. Il Governo vuole rivoluzionario il sistema del soccorso sanitario (Di martedì 28 aprile 2020) Un importante ordine del giorno approvato e che potrebbe portare a nuovi e importanti novità nel mondo del 118. A proporre l’Odg è stata la deputata pentastellata Stefania Mammì (nella foto) e ora il Governo si è impegnato a “rivoluzionare” il sistema del soccorso sanitario tramite tre step molto chiari: Assistenza sanitaria a domicilio dei medici del pronto soccorso (dotati di strumenti di diagnostica e terapia per la gestione delle piccole urgenze); decongestionamento delle sale d’attesa dei Pronto Soccorso; riduzione dei rischi di contagio da Covid-19 e altre malattie infettive (limitando l’accesso ai Pronto Soccorso alle le urgenze gravi che richiedono ospedalizzazione). In questo modo si dovrebbe garantire soccorso immediato evitando così la calca al Pronto Soccorso. L'articolo Ora si lavora alla riforma del 118. Il ... Leggi su lanotiziagiornale Reddito di emergenza per disoccuparti e lavoratori in nero - Guerra : già nel "Decreto aprile"

