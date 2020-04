Omceo consegna mascherine, Magi: a medici va garantita sicurezza (Di martedì 28 aprile 2020) Roma – consegnate questa mattina dall’Ordine provinciale di Roma dei medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (Omceo) altre 6mila mascherine del tipo FfpP2 al personale medico di tre strutture sanitarie: quella poliambulatoriale territoriale Santa Caterina delle Rose della Asl Rm2, il Santa Maria della Pieta’ della Asl Rm1 e l’Azienda ospedaliera San Camillo. Un quantitativo e’ stato consegnato anche alla Comunita’ di Sant’Egidio. L’iniziativa segue la distribuzione della scorsa settimana di 60mila mascherine agli iscritti all’Ordine che ne avevano fatto richiesta attraverso il sito web istituzionale e in base alle effettive necessita’ di tutela nei luoghi di lavoro piu’ a rischio di contagio. Stamani e’ stato lo stesso presidente dei camici bianchi capitolini, Antonio Magi, a portare i dispositivi di protezione ... Leggi su romadailynews Coronavirus : OMCEO Roma consegna 6.000 mascherine a operatori sanitari

Omceo consegna mascherine, Magi: a medici va garantita sicurezza

“Stiamo portando le mascherine ai presidi che ci hanno fatto richiesta. Oggi oltre all’ambulatorio di Santa Caterina delle Rose, andremo al San Camillo, al San Filippo Neri e poi alla comunita’ di San ...

