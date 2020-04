Olimpiadi Invernali Lake Placid 1932: il medagliere. Italia ancora a secco di podi (Di martedì 28 aprile 2020) I Giochi della terza Olimpiade Invernale si tengono a Lake Placid, negli Stati Uniti, nel 1932, ed iniziano il 4 febbraio per terminare il 15 dello stesso mese. L’Italia partecipa con una delegazione di 12 atleti, tutti uomini, in 4 discipline, senza cogliere podi. Il portabandiera è Erminio Sertorelli. Nel bob a due Italia I di Teofilo Rossi di Montelera ed Italo Casini chiude al sesto posto, mentre Italia II di Agostino Lanfranchi e Gaetano Lanfranchi si classifica ottava, infine nel bob a quattro l’Italia di Teofilo Rossi di Montelera, Agostino Lanfranchi, Gaetano Lanfranchi ed Italo Casini termina al quinto posto. Nella combinata nordica Ernesto Zardini chiude 12°, Ingenuino Dallago è 17° e Severino Menardi si classifica 21°, mentre nel salto con gli sci Ernesto Zardini chiude 14°, Ingenuino Dallago è 16° e Severino Menardi ... Leggi su oasport Olimpiadi Invernali Sankt Moritz 1928 : il medagliere. Nessun podio per l’Italia

I Giochi della terza Olimpiade Invernale si tengono a Lake Placid, negli Stati Uniti, nel 1932, ed iniziano il 4 febbraio per terminare il 15 dello stesso mese. L'Italia partecipa con una delegazione di 12 atleti, tutti uomini, in 4 discipline, senza cogliere podi. Il portabandiera è Erminio Sertorelli. Nel bob a due Italia I di Teofilo Rossi di Montelera ed Italo Casini chiude al sesto posto, mentre Italia II di Agostino Lanfranchi e Gaetano Lanfranchi si classifica ottava, infine nel bob a quattro l'Italia di Teofilo Rossi di Montelera, Agostino Lanfranchi, Gaetano Lanfranchi ed Italo Casini termina al quinto posto. Nella combinata nordica Ernesto Zardini chiude 12°, Ingenuino Dallago è 17° e Severino Menardi si classifica 21°, mentre nel salto con gli sci Ernesto Zardini chiude 14°, Ingenuino Dallago è 16° e Severino Menardi ...

