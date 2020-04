Olimpiadi di Tokyo a rischio nel 2021? Il presidente del comitato organizzatore | “Giochi

Leggi su oasport

(Di martedì 28 aprile 2020) L’emergenza sanitaria è sempre al centro della scena in queste settimane e la sua diffusione continua purtroppo a mietere vittime. E’ quanto sta accadendo anche in Giappone, dove le autorità ahanno annunciato circa due settimane fa una stretta sulle misure da adottare per contrastare la diffusione dei contagi. Una situazione decisamente preoccupante. Come è noto, in ambito sportivo, i Giochi Olimpici Estivi che si sarebbero dovuti tenere nella città nipponica sono stati posticipati nel. Le date scelte dal Cio, in accordo con illocale, sono quelle che vanno dal 23 luglio all’8 agosto, ma non ci si sente ancora al sicuro. E’ quanto emerge dai membri delche non vogliono sottovalutare la problematica nella sua complessità. Come dichiarato daldel ...