Olimpiadi di Tokyo | a rischio anche nel 2021 | “Potrebbero essere annullate”

Dal Giappone fanno sapere che le Olimpiadi di Tokyo potrebbero essere rinviate l'anno prossimo. Nel caso il contagio non venga controllato, verranno annullate. Nonostante in queste settimane stiamo osservando timidi segnali di miglioramento della situazione sanitaria internazionale, il contagio da Coronavirus è tutt'altro che sconfitto. In Cina, Paese che per primo ha lottato contro la pandemia.

Dal Giappone, come riporta 'La Stampa', arriva la conferma che le Olimpiadi di Tokyo restano a rischio, nonostante il rinvio di un anno esatto, dal prossimo 24 luglio al 23 luglio 2021. È lo stesso ...TOKYO, JAPAN - MARCH 13: People cycle past a banner for the Tokyo Olympics on March 13, 2020 in Tokyo, Japan. Excluding the Diamond Princess cruise ship cases, the number of coronavirus infections in ...