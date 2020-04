Nuovo ponte di Genova | l’inaugurazione Conte | «Da qui un modello per l’Italia che si

matteosalvinimi : Il nuovo ponte di Genova. Un pensiero ai caduti, un ringraziamento alla città che ha dimostrato a tutto il mondo co… - matteosalvinimi : Oggi a #Genova sollevata l'ultima campata: il nuovo Ponte Morandi è quasi pronto. Una meravigliosa notizia di spera… - rtl1025 : Ecco il nuovo ponte di #Genova. ? Questa notte le luci del #Tricolore hanno illuminato la nuova struttura, costruit… - ria_valle : RT @LucaBizzarri: Da oggi abbiamo un ponte nuovo, a Genova. Grazie davvero a chi lo ha creato. A chiunque, ripeto chiunque, venisse voglia… - Agata81944994 : RT @BiwiMobu: Questo sorcio orrendo pensa di intestarsi la costruzione del nuovo ponte. Ti dovresti inginocchiare davanti a @DaniloToninell… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo ponte

Con l'innalzamento dell'ultima campata, è stato completato il nuovo Ponte di Genova, costruito sulle macerie del Morandi, crollato il 14 agosto del 2018. "E' un messaggio per l'Italia in questo moment ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Il Parlamento lavora a singhiozzo, i negozi non possono riaprire, le scuole sono chiuse, ma il presidente del Consiglio è giunto a Genova per il varo dell’ultima campata d ...