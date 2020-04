Nuove serie tv su Sky a maggio, cosa guardare da The L Word: Generation Q a Le Regole del Delitto Perfetto 6 (Di martedì 28 aprile 2020) Se nel mese di aprile l'attenzione generale si è concentrata su Diavoli, l'elenco delle Nuove serie tv su Sky a maggio 2020 mostra invece una varietà capace di soddisfare un po' tutti i palati. Si parte il 6 maggio con l'arrivo de I Simpson 26 su Fox, per poi passare all'11 maggio e al debutto di The L Word: Generation Q su Sky Atlantic. Dopo il rinvio di febbraio, il revival dell'iconica serie LGBT Showtime – già rinnovato per una seconda stagione – è finalmente pronto per gli schermi italiani. Nel nostro approfondimento sulla serie raccontiamo come a tre volti storici del cast – Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey – si affianchi nel revival un nuovo gruppo di interpreti, così da dare spazio e voce alla generazione Q. L'intento di The L Word: Generation Q, ha spiegato la showrunner Marja-Lewis Ryan, ... Leggi su optimagazine Netflix - tutte le nuove serie tv di maggio 2020 : ecco cosa guardare

Ripresa serie A - situazione prestiti complicata con le nuove date

Sbarca in Italia la serie XH95 di Sony : ecco i prezzi delle nuove Android TV (Di martedì 28 aprile 2020) Se nel mese di aprile l'attenzione generale si è concentrata su Diavoli, l'elenco delletv su Sky a2020 mostra invece una varietà capace di soddisfare un po' tutti i palati. Si parte il 6con l'arrivo de I Simpson 26 su Fox, per poi passare all'11e al debutto di The LQ su Sky Atlantic. Dopo il rinvio di febbraio, il revival dell'iconicaLGBT Showtime – già rinnovato per una seconda stagione – è finalmente pronto per gli schermi italiani. Nel nostro approfondimento sullaraccontiamo come a tre volti storici del cast – Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey – si affianchi nel revival un nuovo gruppo di interpreti, così da dare spazio e voce alla generazione Q. L'intento di The LQ, ha spiegato la showrunner Marja-Lewis Ryan, ...

NerdPool_IT : Stargirl 1x01: tantissime nuove immagini ufficiali del primo episodio della serie DC! - anteyebody : ho una lista infinita di serie iniziate ma non ho mai voglia di mettermi a guardarle e continuo a iniziarne di nuove menatemi - Ale_Pasquinucci : RT @MarcoLorux: #SmartWorkingEXP una nuova settimana, una nuova serie di appuntamenti nel cuore della rivoluzione delle postazioni di lavor… - tediodocet : @nugellae #Serietv dato che sono sempre in cerca di nuove serie TV. ?? - LucyVicedomini : @canyaman1989 Ciao Can, anche io amo imparare nuove lingue. Infatti sto imparando il turco guardando le varie serie.?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove serie Nuove serie tv su Sky a maggio, cosa guardare da The L Word: Generation Q a Le Regole del Delitto Perfetto 6 OptiMagazine Carmen Sandiego: ufficiale la stagione 3 della serie animata Netflix

Netflix ha rinnovato ufficialmente per una terza stagione Carmen Sandiego. A confermare i nuovi episodi in produzione è stata la star della serie Kari Wahlgren, tramite un tweet in cui confessa il pro ...

FERRARI: «Il nuovo decreto è un paradosso»

Marco Ferrari, presidente di Nuovo Inizio, ha espresso il proprio disappunto in merito alle ultime decisioni del Governo che rinvia al 18 maggio la possibile ripresa degli allenamenti delle squadre di ...

Netflix ha rinnovato ufficialmente per una terza stagione Carmen Sandiego. A confermare i nuovi episodi in produzione è stata la star della serie Kari Wahlgren, tramite un tweet in cui confessa il pro ...Marco Ferrari, presidente di Nuovo Inizio, ha espresso il proprio disappunto in merito alle ultime decisioni del Governo che rinvia al 18 maggio la possibile ripresa degli allenamenti delle squadre di ...