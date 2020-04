Norvegia, arrestato il miliardario Tom Hagen per l’omicidio della moglie “rapita” nel 2018 (Di martedì 28 aprile 2020) Svolta clamorosa in Norvegia nelle indagini sul presunto rapimento di Anne-Elisabeth Hagen, moglie di uno degli uomini più facoltosi del Paese. La polizia norvegese ha arrestato stamani Tom Hagen, sospettato di avere ucciso la moglie. O di avere, comunque, avuto un ruolo nel suo assassinio. Hagen, 70 anni, è stato arrestato oggi, in Norvegia, mentre si stava recando al lavoro. La vicenda della scomparsa della moglie, apparentemente sequestrata, risale a un anno e mezzo fa. E fece un certo scalpore in Norvegia. La moglie, Anne-Elisabeth Hagen, scomparve misteriosamente dall’abitazione della coppia il 31 ottobre del 2018. E, da allora, ogni ricerca ha avuto esito negativo. “I sospetti su Hagen si sono rafforzati nel tempo”, ha spiegato, nel corso di una conferenza stampa, il procuratore Ase Kjustad Eriksson. La polizia sta ora procedendo ad una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 aprile 2020) Svolta clamorosa innelle indagini sul presunto rapimento di Anne-Elisabethdi uno degli uomini più facoltosi del Paese. La polizia norvegese hastamani Tom, sospettato di avere ucciso la. O di avere, comunque, avuto un ruolo nel suo assassinio., 70 anni, è statooggi, in, mentre si stava recando al lavoro. La vicendascomparsa, apparentemente sequestrata, risale a un anno e mezzo fa. E fece un certo scalpore in. La, Anne-Elisabeth, scomparve misteriosamente dall’abitazionecoppia il 31 ottobre del. E, da allora, ogni ricerca ha avuto esito negativo. “I sospetti susi sono rafforzati nel tempo”, ha spiegato, nel corso di una conferenza stampa, il procuratore Ase Kjustad Eriksson. La polizia sta ora procedendo ad una ...

