“Non farei mai il Grande Fratello Vip perché è una gabbia di galline”: il duro attacco di una celebrità (Di martedì 28 aprile 2020) Franco Trentalance ha sempre avuto le idee chiare e dopo aver partecipato a La Talpa di Paola Perego (dove ha avuto il difficile compito di fare proprio la talpa), ha detto addio alla televisione e – intervistato da Radio Cusano Campus – ha confessato di non aver intenzione di tornarci. L’attore a luci rosse ha sottolineato anche di non voler fare un (altro) reality, né che parteciperebbe mai al Grande Fratello Vip. “Non farei mai il Grande Fratello Vip perché mi sembra una gabbia di galline e di tacchini. Fabio Testi ad esempio mi sembra un uomo di spessore ma allora mi chiedo perché abbia partecipato al Gf Vip, che bisogno ne aveva?! Un attore che ha settantanni e ha lavorato tutta una vita ha bisogno davvero dei soldi del Gf Vip? Non credo sia un reality che ti insegni qualcosa anzi credo sia un programma che aggiunga tristezza alla vita, ... Leggi su bitchyf Coronavirus - il premier Conte : “Non sono pentito - rifarei tutto”

