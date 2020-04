Nightmare: il cast canta la nuova canzone dei film contro la Pandemia (Di martedì 28 aprile 2020) Il cast della saga di Nightmare rivisita la celebre canzone dei film, ma stavolta a tema pandemico in un video speciale: 1, 2 e 3 fermate l'incubo. Ricordate la celebre e inquietante canzone dei film di Nightmare? Quella canzoncina infantile che spesso sanciva l'ingresso in un nuovo incubo. Ebbene il cast della saga ha preso parte ad una reunion speciale in video in cui la canzone è stata riadattata all'incubo che stiamo vivendo adesso, quello della Pandemia, dell'autoisolamento, dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Nightmare, dal profondo della notte: 15 cose che (forse) non sapete sul film di Wes Craven Ad interpretare la nuova canzone di Nightmare - Dal profondo della notte, ritroviamo Heather Langenkamp, Lisa Wilcox, Mark Patton, Andras Jones, Ken Sagoes, Brooke Theiss, Toy Newkirk, Ira ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 aprile 2020) Ildella saga dirivisita la celebredei, ma stavolta a tema pandemico in un video speciale: 1, 2 e 3 fermate l'incubo. Ricordate la celebre e inquietantedeidi? Quella canzoncina infantile che spesso sanciva l'ingresso in un nuovo incubo. Ebbene ildella saga ha preso parte ad una reunion speciale in video in cui laè stata riadattata all'incubo che stiamo vivendo adesso, quello della, dell'autoisolamento, dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19., dal profondo della notte: 15 cose che (forse) non sapete suldi Wes Craven Ad interpretare ladi- Dal profondo della notte, ritroviamo Heather Langenkamp, Lisa Wilcox, Mark Patton, Andras Jones, Ken Sagoes, Brooke Theiss, Toy Newkirk, Ira ...

L’incubo di una madre film su Tv8 – trama, cast, finale

L'incubo di una madre film. Una diabolica affascinante giovane donna istiga il fidanzato al suicidio per oscuri motivi che la madre scoprirà.

