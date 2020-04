Nella normalità gli italiani riescono sempre a dare il peggio di sé

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) In un paese decente si discuterebbe di chi sono i congiunti? Delle relazioni consolidate? Della riapertura delle chiese cattoliche? (gli ebrei hanno deciso che le sinagoghe rimangono chiuse). Ecclesia non significa “assembramento” e gli assembramenti non sono vietati? Il Commissario all’Emergenza Domenico Arcuri ne sa meno della Conferenza Episcopale Italiana? Da dove traggono le loro conoscenze, evidentemente specialistiche, i vescovi?Passato un cortissimo interludio siamo già tornati a gettare discredito sulle competenze e sugli esperti? “a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare” non potrebbe, forse, significare che, oltre alle tasse a Cesare dovremmo riconoscere anche, sulla base delle acquisizioni scientifiche, di prendere decisioni che riguardano l’organizzazione e la vita di una ...